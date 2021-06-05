Kardeşlerim 16. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Işığı görmek için karanlığa meydan okumak gerek!"

Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır. Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz. Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır. Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalır. Akif'in keyfi yerinde, istediği gibi planlarını uygulamışken, Doruk'a ansızın gelen bir mail tüm dengeleri değiştirecektir.