05 Haziran 2021, Cumartesi
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Kardeşlerim 16. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm "O kızlar benim kardeşlerim..." sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 16. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Kardeşlerim 16. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Işığı görmek için karanlığa meydan okumak gerek!"

Tolga'nın Asiye'ye yaptığı sinsi planın bedeli ağır olacaktır. Kadir, kardeşine yapılan iftiranın peşini bırakmaz. Tolga'yla iş birliği içinde olan Harika hiç beklemediği şekilde zor bir durumda kalır. Akif'in yaptığı planlar sonucunda Suzan beklenmedik bir sonla karşı karşıya kalır. Akif'in keyfi yerinde, istediği gibi planlarını uygulamışken, Doruk'a ansızın gelen bir mail tüm dengeleri değiştirecektir.

KARDEŞLERİM 16. BÖLÜM CANLI İZLE

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