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Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm izle

'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı , bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. 'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin ilk bölümünde "Eğer düşerse Türk alemi matem yaşar." sözü dikkat çekiyor. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm canlı izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm izle

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR

Bozkır Arslanı 'in ilk bölümünde, 'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. kudretli başkenti , siyasi çekişmelerin pençesindedir.

Sultan Alaeddin, mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır. Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir.

Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. 'ni tehdit edebilecek bu düşman, kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev 'e verilir.

Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder. Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN İLK BÖLÜM CANLI İZLE

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