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Hercai 68. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm canlı izle

68. yeni bölüm izle! ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Ben sana bir kez daha aşık oldum..." sözü dikkat çekiyor. İşte izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 18.04.2021
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Hercai 68. bölüm canlı izle! | Hercai yeni bölüm canlı izle

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

HERCAİ 68. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Hercainin Yareni İlay Erkökün sevgilisi bakın kim çıktı! HERCAİ'NİN YAREN'İ İLAY ERKÖK'ÜN SEVGİLİSİ BAKIN KİM ÇIKTI!
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