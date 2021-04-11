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Hercai 67. bölüm canlı izle | Hercai yeni bölüm canlı izle

67. yeni bölüm canlı izle! ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Reyyan ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Hiçbirinize rahat yüzü göstermeyeceğim, sonu müebbet bile olsa..." sözü dikkat çekiyor. İşte canlı izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 11.04.2021
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Hercai 67. bölüm canlı izle | Hercai yeni bölüm canlı izle

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ 67. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Hercai dizisinin Azize Aslanbeyi Ayda Aksel yaşıyla şaşırttı! HERCAİ DİZİSİNİN AZİZE ASLANBEY'İ AYDA AKSEL YAŞIYLA ŞAŞIRTTI!
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