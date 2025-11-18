Küresel erişim sorunu! Pek çok siteye girilmiyor: Cloudflare hatası nedir?

Cloudflare

X NEDEN ÇÖKTÜ?

Bugün öğle saatlerinden itibaren popüler internet sitelerinde ve çevrim içi hizmetlerde erişim sorunu meydana geldi. Küresel olarak yaşanan sorunun nedeni ise CloudFlare'de yaşanan bir hata.

CloudFlare tarafından yapılan açıklama da sorunu doğruladı. Raporların yer aldığı sitesinde "Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.

X

CLOUDFLARE HATASI NEDİR?

Clouflare, dünya çapındaki internet siteleri için içerik dağıtım ağı (CDN), güvenlik duvarı ve DDoS koruması gibi hizmetler sunan bir altyapı sağlayıcısıdır.

Milyonlarca internet sitesi güvenli ve hızlı bir erişim için Cloudflare altyapısını kullanıyor. Bundan dolayı yaşanan en küçük sorun birçok siteyi de etkiliyor. Cloudflare hatası

Cloudflare

DİĞER İNTERNET SİTELERİNDE DE SORUN VAR MI?

Bugün yaşanan sorunun yalnızca X'te değil ChatGPT, Spotify gibi sitelerde de soruna neden olduğu görüldü. Kullanıcılar sosyal medya sayfalasında sayfa açma, mesajlaşma ve görüntüleme gibi işlemlerde sorun yaşadıklarını belirtti.

Bunların yanı sıra Cloudflare altyapısını kullanan internet sitelerinde de aynı sorunlar görüldü.