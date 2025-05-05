Google Türkiye'de 2025 Yılında En Çok Aranan Soru Tipi Keywordler
2025 yılında Türkiye'deki internet kullanıcılarının Google'da en çok hangi soru tiplerinde arama yaptığına dair dikkat çekici bir araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz. Bu analiz, SEO ve dijital pazarlama dünyasında içerik üreticilerine yol gösterecek türden önemli veriler sunuyor.
Bu çalışma, Türkiye'nin önde gelen SEO ajanslarından SEOArt tarafından hazırlanmıştır. Kullanıcıların bilgi arayışındaki eğilimleri ve davranış kalıplarını ortaya koyarak, içerik üretiminde stratejik avantaj sağlamayı hedefler.
METODOLOJİ
SEOArt ekibi tarafından gerçekleştirilen bu araştırma;
- Google Keyword Planner
- Semrush
- Ahrefs
gibi kaynaklardan alınan verilerle oluşturuldu.
Anahtar kelimeler, soru tipi bazında (örn. "ne", "nasıl", "kaç" vb.) sınıflandırıldı ve sorguların aylık arama hacmi + niyeti (informational, navigational vb.) analiz edildi.
"Ne" ile başlayan aramalar, 2025 yılında en yüksek arama hacmine sahip soru tipi olarak öne çıktı. Özellikle ekonomi ve sağlık gibi temel yaşam alanlarına dair meraklar bu tipte toplanıyor.
|
Kelime
|
Aylık Ortalama Aranma Hacmi
|
Arama Niyeti
|
ceyrek altin ne kadar
|
2.240.000
|
Navigational
|
gram altın ne kadar
|
1.830.000
|
Informational
|
dolar ne kadar
|
1.220.000
|
Informational, Navigational
|
euro ne kadar
|
823.000
|
Informational
|
mide ağrısına ne iyi gelir
|
550.000
|
Informational
|
tam altın ne kadar
|
550.000
|
Informational
|
yarım altın ne kadar
|
550.000
|
Informational
|
altılı ne verir
|
368.000
|
Informational
|
asgari ücret ne kadar
|
246.000
|
Informational
|
crp nedir
|
201.000
|
Informational
- Analiz:
Ekonomiyle ilgili terimler ("çeyrek altın ne kadar", "dolar ne kadar") belirgin şekilde öne çıkıyor.
- Kullanıcılar hem fiyat takibi hem de bilgi edinme amacıyla bu sorguları yapıyor.
- "Ne" tipi, kullanıcıların anlık bilgiye ihtiyaç duydukları anlarda tercih ettikleri bir yapıdır
2. "Kaç" ile Başlayan Aramalar
"Kaç" ile başlayan aramalar genellikle sayısal bilgi, ücret, yaş, süre ve sınırlar hakkında yapılan aramalardır. 2025'te bu tip aramaların büyük kısmı kamu hizmetleri, maaşlar ve yaş kriterleri üzerine oldu.
|
Kelime
|
Aylık Ortalama Aranma Hacmi
|
Arama Niyeti
|
dolar kaç tl
|
4.090.000
|
Informational, Navigational
|
euro kaç tl
|
2.240.000
|
Informational
|
1 dolar kaç tl
|
1.000.000
|
Informational
|
100 dolar kaç tl
|
1.000.000
|
Informational
|
100 euro kaç tl
|
823.000
|
Informational
|
50 euro kaç tl
|
673.000
|
Informational
|
1 euro kaç tl
|
550.000
|
Informational
|
saat kaç
|
550.000
|
Navigational
|
50 dolar kaç tl
|
450.000
|
Informational
|
20 euro kaç tl
|
368.000
|
Informational
Analiz:
- "dolar kaç tl" ve "saat kaç" gibi sorgular öne çıkıyor.
- Kamusal kararların halk üzerindeki etkisi, arama hacimlerine doğrudan yansıyor.
- Bu tip aramalar içerik üreticileri için infografik veya tablo temelli anlatımlar için ideal fırsatlar sunuyor.
3. "Nasıl" ile Başlayan Aramalar
"Nasıl" ile başlayan sorgular, kullanıcıların çözüm aradığı konuları doğrudan yansıtır. YouTube içeriklerinin ve blog yazılarının temelini bu aramalar oluşturur.
|
Kelime
|
Aylık Ortalama Aranma Hacmi
|
Arama Niyeti
|
abdest nasıl alınır
|
368.000
|
Informational
|
namaz nasıl kılınır
|
110.000
|
Informational
|
sabah namazı nasıl kılınır
|
110.000
|
Informational
|
teheccüd namazı nasıl kılınır
|
110.000
|
Informational
|
teravih namazı nasıl kılınır
|
110.000
|
Informational
|
yatsı namazı nasıl kılınır
|
110.000
|
Informational
|
akşam namazı nasıl kılınır
|
74.000
|
Informational
|
cenaze namazı nasıl kılınır
|
74.000
|
Informational
|
cuma namazı nasıl kılınır
|
74.000
|
Informational
|
ejderhanı nasıl eğitirsin
|
74.000
|
Informational
Analiz:
- Pratik bilgi ihtiyacı çok yüksek.
- Dini konularla ilgili aramalar oldukça yaygın.
- İçerik üreticileri için rehber ve öğretici formatlar açısından zengin bir alan.
4. "Neden" ile Başlayan Aramalar
2025 yılında "neden" ile başlayan aramalar, kullanıcıların özellikle fiziksel rahatsızlıklarını ve günlük yaşamda karşılaştıkları durumların sebeplerini öğrenme isteğini yansıttı. Listeye bakıldığında bu tip sorguların neredeyse tamamı bedensel sağlık belirtilerinin nedenleriyle ilgili.
|
Kelime
|
Aylık Ortalama Aranma Hacmi
|
Arama Niyeti
|
baş dönmesi neden olur
|
74.000
|
Informational
|
bel ağrısı neden olur
|
60.500
|
Informational
|
mide bulantısı neden olur
|
49.500
|
Informational
|
tansiyon neden düşer
|
49.500
|
Informational
|
youtube neden açılmıyor
|
49.500
|
Informational
|
baş ağrısı neden olur
|
40.500
|
Informational
|
burun kanaması neden olur
|
40.500
|
Informational
|
egzama neden olur
|
40.500
|
Informational
|
hıçkırık neden olur
|
40.500
|
Informational
|
sırt ağrısı neden olur
|
40.500
|
Informational
Analiz:
- Bu sorgular açıkça gösteriyor ki, kullanıcılar bir belirti ortaya çıktığında ilk olarak Google'a başvuruyor.
- Sağlık alanında semptom-temelli bilgi arayışı son derece yoğun. Bu da "neden" sorularının büyük bölümünün "bedensel uyarıların kaynağı ne olabilir?" üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.
- Öne çıkan sorguların %90'ı doğrudan fiziksel rahatsızlıkla ilgili. Bu da sağlıkla ilgili içerik üreticileri için çok net bir yön veriyor:
Zaman odaklı sorular, kullanıcıların olayların tarihini merak ettiğini gösterir. Genellikle resmi süreçler, sınavlar, yayınlar ve doğa olaylarıyla ilgilidir.
|
Kelime
|
Aylık Ortalama Aranma Hacmi
|
Arama Niyeti
|
kurban bayramı ne zaman
|
1.220.000
|
Informational
|
ramazan bayramı ne zaman
|
1.000.000
|
Informational
|
anneler günü ne zaman
|
550.000
|
Informational
|
babalar günü ne zaman
|
550.000
|
Informational
|
bayram ne zaman
|
550.000
|
Informational
|
15 tatil ne zaman
|
450.000
|
Informational
|
galatasaray maçı ne zaman
|
450.000
|
Informational
|
okullar ne zaman kapanacak
|
450.000
|
Informational
|
okullar ne zaman açılıyor
|
368.000
|
Informational
|
kadir gecesi ne zaman
|
246.000
|
Informational
Analiz:
- "Bayram ne zaman?", "Ne zaman açıklanacak?" türü sorular zirvede.
- İçerik üreticileri için takvim odaklı içeriklerin yüksek potansiyeli var.
6. "Kim", "Nerede" ve "Hangisi" ile Başlayan Aramalar
Bu üç soru tipi daha spesifik bilgi isteyen kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Yer, kişi veya karşılaştırma odaklı ihtiyaçlar öne çıkıyor.
"Hangisi" soru tipi aramaları:
|
Kelime
|
Aylık Ortalama Aranma Hacmi
|
Arama Niyeti
|
en iyi demir ilacı hangisi
|
9.900
|
Informational, Commercial
|
en tehlikeli romatizma hangisi
|
9.900
|
Informational
|
en ağır kemoterapi hangisi
|
8.100
|
Informational
|
en iyi doğum kontrol hapı hangisi
|
8.100
|
Informational, Commercial
|
en iyi mide koruyucu ilacı hangisidir
|
8.100
|
Informational, Commercial
|
en iyi robot süpürge hangisi
|
8.100
|
Informational, Commercial
|
15 bin lira promosyon veren banka hangisi
|
6.600
|
Informational
|
hangisi milli cemiyetlerden biridir
|
6.600
|
Informational
|
verilen genotiplerden hangisi hemofili hastası olur
|
6.600
|
Informational
|
verilenlerden hangisi asit baz tepkimesi değildir
|
6.600
|
Informational
Bu tip sorgular, kullanıcıların karşılaştırma yaparak karar vermek istediği durumlarda öne çıktı. Özellikle sağlık ve teknoloji ürünleri dikkat çekici.
Kullanıcılar "en iyi" ifadeleriyle başlayan karşılaştırmalı sorgularda açıkça ürün tavsiyesi veya satın alma kararı arıyor. İçerik üreticileri için affiliate (satış ortaklığı) sayfaları veya uzman incelemeleri için verimli bir alan.
"Kim" soru tipi aramaları:
|
Kelime
|
Aylık Ortalama Aranma Hacmi
|
Arama Niyeti
|
survivor kim elendi
|
368.000
|
Informational
|
masterchef kim elendi
|
301.000
|
Informational
|
kim milyoner olmak ister
|
110.000
|
Informational
|
kimler geldi kimler geçti
|
74.000
|
Informational
|
survivor kim kazandı
|
49.500
|
Informational
|
fitre kimlere verilir
|
33.100
|
Informational
|
zekat kimlere verilir
|
33.100
|
Informational
|
zekat kimlere verilmez
|
33.100
|
Informational
Veriler, kullanıcıların güncel TV programlarını takip ettiğini ve özellikle yarışma sonuçlarına büyük ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.
"Kim elendi?" ve "kim kazandı?" gibi sorgular hem anlık trafik hem de sosyal medya ile eş zamanlı içerikler açısından yüksek potansiyele sahip. Gündeme oynayan içeriklerin halen etkili olduğu bir başka gösterge.
"Nerede" soru tipi aramaları:
|
Kelime
|
Aylık Ortalama Aranma Hacmi
|
Arama Niyeti
|
otobüsüm nerede
|
673.000
|
Transactional
|
az önce deprem nerede oldu son dakika
|
135.000
|
Transactional
|
41 nerenin plakası
|
110.000
|
Informational
|
galatasaray fenerbahçe nerede izlenir
|
110.000
|
Informational
|
27 nerenin plakası
|
90.500
|
Informational
|
33 nerenin plakası
|
90.500
|
Informational
|
47 nerenin plakası
|
90.500
|
Informational
|
63 nerenin plakası
|
90.500
|
Informational
|
atus otobüs nerede
|
74.000
|
Navigational
|
en yakın eczane nerede
|
74.000
|
Commercial
Kullanıcılar, özellikle konum bilgisi, plaka sorgusu ve yayın izleme lokasyonları gibi ihtiyaçlarında Google'a yönelmiş durumda.
Özellikle "otobüsüm nerede" gibi yüksek hacimli sorgular, mobil uygulamaların ve yerel hizmet sağlayıcıların Google aramalarında ciddi bir trafik çektiğini gösteriyor. Lokal SEO stratejileri açısından önemli bir sinyal.
Sonuç
seoart.com tarafından yürütülen bu analiz, 2025'te Türkiye'de arama motoru kullanıcılarının bilgiye nasıl ulaştığını ortaya koyuyor.
"Ne" ve "nasıl" gibi soru tipleri yüksek hacimleriyle dikkat çekerken, "neden" ve "hangisi" gibi daha detaylı sorgular da içerik üreticilerine özgün içerik üretme fırsatı sundu.
Bu veriler; dijital yayıncılar, SEO uzmanları ve içerik stratejistleri için, hangi soru biçimlerinin daha fazla talep gördüğünü ve hangi konuların öne çıktığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
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