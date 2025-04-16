Yapay zeka çağında veri inşa edenler 13 Mayıs’ta buluşacak! Türkiye’nin ’En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ belli oldu

BMI Business School'un DataExpert işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "En Etkin 50 Teknoloji Lideri" araştırmasının sonuçları açıklandı. Binden fazla şirketin teknoloji alanındaki etki ve yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listede, 15'ten fazla sektörde dönüşümü yöneten liderler yer aldı. Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön veren liderlere ödülleri, 13 Mayıs'ta Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025'te takdim edilecek.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, performanslarıyla dikkat çeken teknoloji liderleri, Türkiye'nin en önemli şirketlerinin dönüşüm vizyonuna katkıda bulunuyor. Son bir yıllık performansları ve yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojilerle öne çıkan "En Etkin 50 Teknoloji Lideri" listesinde Eczacıbaşı Topluluğu, Şişecam, Türk Hava Yolları, Turkcell, Hepsiburada, Beymen Group ve Beko'nun yanı sıra TAV Havalimanları Holding, Enerjisa Enerji, Akbank gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji liderleri yer aldı. Vodafone Türkiye'den Ayşegül Arıcan Şeker, Coca Cola İçecek'ten Aslı Kamiloğlu, Koç Holding'den Hayriye Karadeniz, Yıldız Holding'ten Gül Erol ve Türk Tuborg'tan Meltem Atay, Zorlu Enerji Grubu'ndan Fulya Bıçak Muştu ve Türkiye Sigorta'dan Çiğdem Kılıç gibi kadın liderler ise %14'lük temsille, listede kadın liderlerin yükselişinin sembolü oldu.

LİDERLERİN %62'Sİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU

Ortalama çalışma deneyimi 25 yıl olan Türkiye'nin en etkin 50 teknoloji lideri, özellikle yapay zeka tabanlı müşteri deneyimi ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine yönelik projeleriyle öne çıktı. Listede yer alan isimlerin %62'sinin yüksek lisans mezunu olduğu saptandı. Teknoloji liderlerinin %22'sinin İstanbul Teknik Üniversitesi, %18'inin Boğaziçi Üniversitesi, %16'sının ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olduğu kaydedildi.

ÖDÜLLER 13 MAYIS'TA SAHİPLERİNİ BULACAK

Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön veren liderlere ödülleri 13 Mayıs'ta İstanbul'daki Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025'te takdim edilecek. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirvede, çok sayıda üst düzey konuşmacı yer alacak. "Leadership Beyond Intelligent Age (Akıllı Çağın Ötesinde Liderlik)" temasıyla düzenlenecek zirvede yer alacak isimler şöyle:

Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Kıdemli Başkanı ve Türkiye CEO'su Dr. Bahri Danış, Yapay Zeka Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapay Zeka Yatırımcısı Barış Karakullukçu, Oredata Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Atamgüç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Teknoloji Girişimcilik ve İnovasyon Anabilim Dalı Başkanı Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Dr. Gökhan Özdinç, HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Güngör Kaymak, Yıldız Holding CIO'su ve Yıldız Tech CEO'su Gül Erol, McKinsey & Company Ortağı Henning Soller, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Google Cloud Türkiye Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz

Binden fazla aday arasından seçildiler

"En Etkin 50 Teknoloji Lideri" araştırmasında Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak ilk etapta binden fazla organizasyon belirlendi. Cirosal ve aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen binin üzerinde organizasyonun üst düzey teknoloji yöneticisine ulaşıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak sorularla teknoloji fonksiyonunun geçirdiği değişim ve sürece nasıl uyum sağladıkları ölçüldü. Elde edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından yapılan kapsamlı analizin ardından belirlendi.

ALFABETİK SIRAYA GÖRE EN ETKİN 50 TEKNOLOJİ LİDERİ LİSTESİ

FİRMA İSİM HEPSİBURADA Alexey Shevenkov ENERJİSA ÜRETİM Ali İnal BEYMEN GROUP Arto Mıgırdiçyan COCA-COLA İÇECEK Aslı Kamiloğlu SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ Aykut Yılmaz VODAFONE TÜRKİYE Ayşegül Arıcan Şeker AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK Aziz Fahri Arkan PARAM GROUP Bahadır Aktan TUSAŞ Dr. Bahadır Zeren PEGASUS AIRLINES Barış Fındık ZİRAAT TEKNOLOJİ - ZİRAAT BANKASI Bayram Tuzcu BSH EV ALETLERİ Berke Menekli A101 YENİ MAĞAZACILIK Bilal Genç TÜRKİYE SİGORTA Çiğdem Kılıç AYDEM ENERJİ Engin Kavas İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dr. Erol Özgüner VAKIFBANK Ferkan Merdan ZORLU ENERJİ GRUBU Fulya Bıçak Muştu AKBANK Gökhan Gökçay ŞİŞECAM Gökhan Kıpçak YAPI KREDİ Dr. Gökhan Özdinç YILDIZ HOLDİNG Gül Erol KOÇ HOLDİNG Hayriye Karadeniz ECZACIBAŞI HOLDİNG Hilmi Koçak AKSİGORTA Kaan Konak AKTİF BANK Kadir Mustafa Öztürk THY Dr. Kerem Kızıltunç MİGROS GRUBU Kerim Tatlıcı ABDİ İBRAHİM Koray Kurt ANADOLU SİGORTA Korhan Kuyu SANKO HOLDİNG Köksal Küçükada TAV TEKNOLOJİ / TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG M. Kerem Öztürk VAKIF KATILIM BANKASI Mehmet Bütün ENERJİSA ENERJİ Mehmet Fırat TÜRK TUBORG Meltem Atay ANADOLU EFES Murat Özkan TURKCELL Mustafa Demirhan BEKO Nihat Bayız ONBT/ KALYON HOLDİNG Oğuzhan Yıldız QNB TÜRKİYE ve QNB E-SOLUTIONS Okay Yıldırım TÜRKİYE İŞ BANKASI Sabri Gökmenler ALARKO HOLDİNG Serkan Demir ANADOLU GRUBU HOLDİNG Serkant Paker FLO MAĞAZACILIK Sinan Anıl Gül LC WAIKIKI Şerafettin Özer ASELSAN Taha Yücel TOM GROUP Taylan Güney KOÇTAŞ Uğur Serkan Taşkın UNILEVER Ulaş Işık BEKO Utku Barış Pazar

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