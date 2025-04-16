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Yapay zeka çağında veri inşa edenler 13 Mayıs’ta buluşacak! Türkiye’nin 'En Etkin 50 Teknoloji Lideri' belli oldu

Giriş: 16.04.2025 15:28 Güncelleme: 16.04.2025 15:29
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Yapay zeka çağında veri inşa edenler 13 Mayıs’ta buluşacak! Türkiye’nin ’En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ belli oldu

BMI Business School tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ araştırmasının sonuçları açıklandı. Binden fazla şirketin teknoloji alanındaki etki ve yetkinlikleri analiz edilerek hazırlanan listede, 15’ten fazla sektörde dijital dönüşümü yöneten liderler yer aldı. Türkiye'nin teknoloji alanındaki önde gelen karar vericileri ve kanaat önderleri, ödüllerini 13 Mayıs’ta 'Akıllı Çağın Ötesinde Liderlik' temasıyla düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde alacak.

BMI Business School'un DataExpert işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği "En Etkin 50 Teknoloji Lideri" araştırmasının sonuçları açıklandı. Binden fazla şirketin teknoloji alanındaki etki ve yetkinlikleri değerlendirilerek hazırlanan listede, 15'ten fazla sektörde dönüşümü yöneten liderler yer aldı. Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön veren liderlere ödülleri, 13 Mayıs'ta Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025'te takdim edilecek.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, performanslarıyla dikkat çeken teknoloji liderleri, Türkiye'nin en önemli şirketlerinin dönüşüm vizyonuna katkıda bulunuyor. Son bir yıllık performansları ve yatırım yaptıkları yenilikçi teknolojilerle öne çıkan "En Etkin 50 Teknoloji Lideri" listesinde Eczacıbaşı Topluluğu, Şişecam, Türk Hava Yolları, Turkcell, Hepsiburada, Beymen Group ve Beko'nun yanı sıra TAV Havalimanları Holding, Enerjisa Enerji, Akbank gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin teknoloji liderleri yer aldı. Vodafone Türkiye'den Ayşegül Arıcan Şeker, Coca Cola İçecek'ten Aslı Kamiloğlu, Koç Holding'den Hayriye Karadeniz, Yıldız Holding'ten Gül Erol ve Türk Tuborg'tan Meltem Atay, Zorlu Enerji Grubu'ndan Fulya Bıçak Muştu ve Türkiye Sigorta'dan Çiğdem Kılıç gibi kadın liderler ise %14'lük temsille, listede kadın liderlerin yükselişinin sembolü oldu.

Yapay zeka çağında veri inşa edenler 13 Mayıs’ta buluşacak! Türkiye’nin ’En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ belli oldu

LİDERLERİN %62'Sİ YÜKSEK LİSANS MEZUNU
Ortalama çalışma deneyimi 25 yıl olan Türkiye'nin en etkin 50 teknoloji lideri, özellikle yapay zeka tabanlı müşteri deneyimi ve sürdürülebilir üretim teknolojilerine yönelik projeleriyle öne çıktı. Listede yer alan isimlerin %62'sinin yüksek lisans mezunu olduğu saptandı. Teknoloji liderlerinin %22'sinin İstanbul Teknik Üniversitesi, %18'inin Boğaziçi Üniversitesi, %16'sının ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olduğu kaydedildi.

ÖDÜLLER 13 MAYIS'TA SAHİPLERİNİ BULACAK
Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön veren liderlere ödülleri 13 Mayıs'ta İstanbul'daki Mandarin Oriental Bosphorus'ta düzenlenecek Teknoloji Liderleri Zirvesi 2025'te takdim edilecek. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirvede, çok sayıda üst düzey konuşmacı yer alacak. "Leadership Beyond Intelligent Age (Akıllı Çağın Ötesinde Liderlik)" temasıyla düzenlenecek zirvede yer alacak isimler şöyle:

Securitas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi Aykut Yılmaz, NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Kıdemli Başkanı ve Türkiye CEO'su Dr. Bahri Danış, Yapay Zeka Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yapay Zeka Yatırımcısı Barış Karakullukçu, Oredata Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Atamgüç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Teknoloji Girişimcilik ve İnovasyon Anabilim Dalı Başkanı Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Yapı Kredi Teknoloji Genel Müdürü Dr. Gökhan Özdinç, HPE Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Güngör Kaymak, Yıldız Holding CIO'su ve Yıldız Tech CEO'su Gül Erol, McKinsey & Company Ortağı Henning Soller, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Google Cloud Türkiye Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz

Binden fazla aday arasından seçildiler
"En Etkin 50 Teknoloji Lideri" araştırmasında Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak ilk etapta binden fazla organizasyon belirlendi. Cirosal ve aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen binin üzerinde organizasyonun üst düzey teknoloji yöneticisine ulaşıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak sorularla teknoloji fonksiyonunun geçirdiği değişim ve sürece nasıl uyum sağladıkları ölçüldü. Elde edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından yapılan kapsamlı analizin ardından belirlendi.

ALFABETİK SIRAYA GÖRE EN ETKİN 50 TEKNOLOJİ LİDERİ LİSTESİ

RMA

İSİM

HEPSİBURADA

Alexey Shevenkov

ENERJİSA ÜRETİM

Ali İnal

BEYMEN GROUP

Arto Mıgırdiçyan

COCA-COLA İÇECEK

Aslı Kamiloğlu

SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ

Aykut Yılmaz

VODAFONE TÜRKİYE

Ayşegül Arıcan Şeker

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK

Aziz Fahri Arkan

PARAM GROUP

Bahadır Aktan

TUSAŞ

Dr. Bahadır Zeren

PEGASUS AIRLINES

Barış Fındık

ZİRAAT TEKNOLOJİ - ZİRAAT BANKASI

Bayram Tuzcu

BSH EV ALETLERİ

Berke Menekli

A101 YENİ MAĞAZACILIK

Bilal Genç

TÜRKİYE SİGORTA

Çiğdem Kılıç

AYDEM ENERJİ

Engin Kavas

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Dr. Erol Özgüner

VAKIFBANK

Ferkan Merdan

ZORLU ENERJİ GRUBU

Fulya Bıçak Muştu

AKBANK

Gökhan Gökçay

ŞİŞECAM

Gökhan Kıpçak

YAPI KREDİ

Dr. Gökhan Özdinç

YILDIZ HOLDİNG

Gül Erol

KOÇ HOLDİNG

Hayriye Karadeniz

ECZACIBAŞI HOLDİNG

Hilmi Koçak

AKSİGORTA

Kaan Konak

AKTİF BANK

Kadir Mustafa Öztürk

THY

Dr. Kerem Kızıltunç

MİGROS GRUBU

Kerim Tatlıcı

ABDİ İBRAHİM

Koray Kurt

ANADOLU SİGORTA

Korhan Kuyu

SANKO HOLDİNG

Köksal Küçükada

TAV TEKNOLOJİ / TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

M. Kerem Öztürk

VAKIF KATILIM BANKASI

Mehmet Bütün

ENERJİSA ENERJİ

Mehmet Fırat

TÜRK TUBORG

Meltem Atay

ANADOLU EFES

Murat Özkan

TURKCELL

Mustafa Demirhan

BEKO

Nihat Bayız

ONBT/ KALYON HOLDİNG

Oğuzhan Yıldız

QNB TÜRKİYE ve QNB E-SOLUTIONS

Okay Yıldırım

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Sabri Gökmenler

ALARKO HOLDİNG

Serkan Demir

ANADOLU GRUBU HOLDİNG

Serkant Paker

FLO MAĞAZACILIK

Sinan Anıl Gül

LC WAIKIKI

Şerafettin Özer

ASELSAN

Taha Yücel

TOM GROUP

Taylan Güney

KOÇTAŞ

Uğur Serkan Taşkın

UNILEVER

Ulaş Işık

BEKO

Utku Barış Pazar

*Yasal uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.

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