Tesla’nın Optimus robotları nedir, ne işe yarar? Tesla Optimus robotları ne kadara satılacak?

Tesla, robot teknolojisi alanında yeni bir adım attı. Şirketin CEO'su Elon Musk, We, Robot etkinliğinde tanıttığı Optimus Robotları ile insan hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu insansı robotlar, günlük işlerin yanı sıra profesyonel hayatta da kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Yürüme, market alışverişi, bebek bakıcılığı gibi işlevlerin ötesine geçen Optimus, evde ve iş yerinde geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. 2021'de duyurulan Tesla Bot projesinin devamı olan Optimus, gelişmiş özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

İlk olarak 2021 yılında Tesla Bot adıyla tanıtılan bu robotlar, o zamandan bu yana önemli yükseltmeler geçirmiştir. 2023 yılında tanıtılan Optimus Gen 2, daha hızlı yürüme, el hareketleri, konuşma yetenekleri ve günlük işlerde daha etkin performans gösterme gibi geliştirilmiş özellikler sunmaktadır.

Tesla Optimus robotları (AA)

Tesla Optimus Robotları Ne Kadara Satılacak?

Tesla'nın Optimus robotlarının fiyatı 20.000 ila 30.000 dolar arasında olacak. Elon Musk, bu robotların başlangıç fiyatının 20.000 dolar civarında olacağını belirtmiştir. Henüz geliştirme aşamasında olan Optimus robotlarının nihai versiyonu piyasaya sürülmedi, ancak sınırlı sayıda üretilmiş olan bu robotların, 2024 yılında Tesla fabrikalarında test edilmesi bekleniyor.

Bu robotlar sadece ev işleri için değil, iş hayatında da kullanılmak üzere geniş bir yelpazede görev yapma potansiyeline sahiptir. Tesla, Optimus robotlarının gelecekte şirketin piyasa değerine büyük katkı sağlamasını hedeflemektedir.