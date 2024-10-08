Son dönemde çocuklara yönelik tehdit, şantaj ve pedofili gibi ciddi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Kullanıcılar arasında platformun kapatılıp kapatılmayacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, yetkililerden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Peki Discord kapatılacak mı, erişim engeli geldi mi? Discord nedir, zararlı mı?

Discord'a Yasak Gelecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord'a yönelik tartışmalara açıklık getirdi. Bakan Uraloğlu, erişim engeliyle ilgili kesin bir karar alınmadığını belirterek, "Yasakçı bir zihniyetle hareket etmek istemiyoruz. Gerekli düzenlemeleri yerine getirerek erişim engeli konusunda istişare ediyoruz, henüz nihai bir karar yok," dedi.

Uraloğlu, çocuklara ve gençlere yönelik şantaj ve cinsel istismar iddialarının artmasının ardından Discord'a yönelik incelemelerin arttığını vurguladı. İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ile konuyu masaya yatırdıklarını ifade eden Uraloğlu, "Amacımız gençleri korumak, gerekirse tüm yetkilerimizi kullanırız," şeklinde konuştu.

Discord Hakkındaki İddialar

Bakan Uraloğlu, Discord'un son günlerde gençler ve çocuklar üzerinden gerçekleştirilen şantaj ve pedofili gibi suçlamalarla gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Özellikle son dönemde sosyal medyada yayılan iddialar ve videolar, platform üzerindeki güvenlik önlemlerini sorgulatmıştı.

Discord'un şikayetlere konu olmasının ardından başlatılan incelemelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu, kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak, yasak yerine düzenleme ve kontrol mekanizmalarının devreye alınabileceğini ifade etti.

Ailelere Büyük Sorumluluk Düşüyor

Bakan Uraloğlu, ebeveynlere önemli bir uyarıda bulunarak, internet ve sosyal medya kullanımında çocukların daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi. "Aileler, çocuklarının hangi internet sitelerine ve sosyal medya platformlarına girdiğini yakından takip etmeli. Kötü niyetli kişilerin çocuklarımıza ulaşmasını engellemek için ailelerimize büyük görev düşüyor," dedi. Çocukların internette güvende olabilmesi için ebeveynlerin bilinçli davranması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, aile içi iletişimin de önemine dikkat çekti.

Discord Kullanıcısı Gözaltına Alındı

Discord üzerinden gerçekleştirilen bir tehdit olayı da gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord'da bir çocuğa yönelik tehdit ve zorbalık iddialarının ardından yapılan incelemeler sonucunda videonun "kurgu" olduğunu açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.N.B. adlı çocuğun ifadesini psikolog eşliğinde aldı. Olayın arkasında yer alan ve "dezenformasyon" yapan 18 yaşındaki T.D. adlı şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Discord Nedir?

Discord, 2015 yılında piyasaya sürülen, metin, sesli ve görüntülü iletişim imkânı sunan bir platformdur. Özellikle oyuncular arasında popüler olan Discord, son yıllarda geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştır. Kullanıcılar, sunucular ve kanallar aracılığıyla topluluklar oluşturabilir, oyun oynayabilir, ders çalışabilir ya da çeşitli projelerde işbirliği yapabilir.