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Excalibur oyun bilgisayarlarıyla kampüste heyecan başlıyor

Giriş: 02.10.2024 14:08
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Excalibur oyun bilgisayarlarıyla kampüste heyecan başlıyor

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, üniversite öğrencileriyle buluşmak için Türkiye’nin dört bir yanında yolculuğa çıkacak. 07-25 Ekim tarihleri arasında, 15 farklı üniversitenin öğrencileriyle bir araya gelecek olan Casper, eğlenceli aktiviteleri ve sürpriz hediyeleri ile gençlerin yeni eğitim dönemine dinamik bir başlangıç yapmasını amaçlıyor.

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