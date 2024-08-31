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iOS 18 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? iOS 18 özellikleri neler, hangi modellerle uyumlu olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 13:25
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iOS 18 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? iOS 18 özellikleri neler, hangi modellerle uyumlu olacak?

Apple, iOS 18 ile mobil deneyimi yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. WWDC 2024'te tanıtılan bu yeni işletim sistemi, kullanıcıların iPhone’larıyla daha akıllı ve sezgisel bir etkileşim kurmalarını sağlayacak. Peki, iOS 18 hangi modellerle uyumlu olacak? iOS 18 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? iOS 18 özellikleri neler?

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