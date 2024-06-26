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Casper Excalibur’un beğeni toplayan reklam filmi Brandverse Awards’tan ödülle döndü

Giriş: 26.06.2024 16:51
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Casper Excalibur’un beğeni toplayan reklam filmi Brandverse Awards’tan ödülle döndü

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, gerçek hayatla oyun dünyasını buluşturduğu “Güç Sendeyse, Oyunun Kontrolü de Sende!” başlıklı reklam filmiyle Brandverse Awards’te bronz ödülün sahibi oldu.

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