06 Haziran 2024, Perşembe
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Babaları ve çocukları aynı anda sevindirecek fark yaratan fırsatlar Casper’dan!

Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Babaları ve çocukları aynı anda sevindirecek fark yaratan fırsatlar Casper’dan!

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Haziran ayında geçerli olacak kampanya ile teknolojiseverlere büyük indirim fırsatları sunuyor. Yaz tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler ve Babalar Günü için özel indirim fırsatları sunan Haziran kampanyası, güç ve performansı özel tasarımla buluşturan Excalibur ve Nirvana monitörlerde, seçili masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda, VIA telefon ve tablet ürünlerinde %15’e varan indirim avantajı sağlıyor.

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