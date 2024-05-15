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Haberler Teknoloji Haberleri Gençlere özel Excalibur laptoplarda yüzde 10 indirim fırsatı!

Gençlere özel Excalibur laptoplarda yüzde 10 indirim fırsatı!

Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Gençlere özel Excalibur laptoplarda yüzde 10 indirim fırsatı!

Oyun tutkunları ve profesyoneller için özel olarak tasarlanan Excalibur, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel indirim fırsatını duyurdu. Oyun tutkunlarına özel fırsatlar sunan Excalibur, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar, casper.com.tr’de geçerli olmak üzere tüm Excalibur dizüstü bilgisayarlarında %10 indirim fırsatı sunuyor.

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