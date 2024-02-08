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BAER CEO'su Alperen Türkmen'den yapay zeka açıklamaları

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 08.02.2024 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
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BAER CEO’su Alperen Türkmen’den yapay zeka açıklamaları

Internet çözümleri, finansal yazılımlar ve teknolojik faaliyetleriyle hem iç hem de dış pazarda sektörün liderlerinden biri konumuna gelen BAER A.Ş. bir süredir turizm ve medya sektörlerine yatırımlar yapıyor.

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