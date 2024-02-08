BAER CEO’su Alperen Türkmen’den yapay zeka açıklamaları

08 Şubat 2024, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?
- Turabi elendi mi, gitti mi? Survivor Turabi'ye ne oldu, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Turabi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
- Listeye bak hesabını yap! Emekliliğinizi 1 değil 2 değil tam 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi
- Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...