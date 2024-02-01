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Güç sendeyse oyunun kontrolü de sende! Excalibur’un yeni reklam filmi yayında

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 01.02.2024
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Güç sendeyse oyunun kontrolü de sende! Excalibur’un yeni reklam filmi yayında

Excalibur’un gerçek hayat ve oyun dünyasını birleştiren yeni reklam filmi yayınlandı. Oyun bilgisayarı dünyasında daha önce görülmemiş bir hikaye ile karşımıza çıkan Excalibur’un performansına, "Güç Sendeyse, Oyunun Kontrolü de Sende!" sloganı vurgu yapıyor.

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