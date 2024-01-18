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Haberler Teknoloji Haberleri Samsung Electronics, Galaxy S24 serisi ile mobil cihazlarda yapay zeka çağını başlatıyor

Samsung Electronics, Galaxy S24 serisi ile mobil cihazlarda yapay zeka çağını başlatıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.01.2024
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Samsung Electronics, Galaxy S24 serisi ile mobil cihazlarda yapay zeka çağını başlatıyor

Günlük yaşamı derinden değiştirmek için geliştirilen Galaxy AI, ikonik S serisini geleceğe taşıyor. Samsung Electronics, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24'ü tanıtarak Galaxy AI ile sunacağı yeni mobil deneyimleri paylaştı. Galaxy S serisi, mobil cihazların kullanıcıları destekleme şeklini sonsuza dek değiştiren yeni bir çağa öncülük ediyor.

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