e-Devlet SON DAKİKA | 16 Ocak e-Devlet çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? e-Devlet giriş sorunu düzeldi mi, nasıl düzelir?

e-Devlet sisteminde meydana gelen erişim problemleri, kullanıcılar arasında meraka neden oldu. Neden kaynaklandığı konusunda net bir bilgi bulunmazken, sistemin ne zaman normale döneceği konusunda da herhangi bir bilgi verilmedi. Resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

E-DEVLET NEDİR?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

E-DEVLET KAPISI NEDİR?