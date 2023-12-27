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DreameBot D10s Pro ile robotik temizlik artık daha akıllı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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DreameBot D10s Pro ile robotik temizlik artık daha akıllı

Dreamebot D10s Pro, son dönemin öne çıkan robot süpürgelerinden oldu. Hem süpürme hem de paspas özelliğini bir arada bulunduran robot süpürge ile evinini baştan sona temizleyebilirken; minimalist şarj istasyonu ile de yerden tasarruf sağlıyor.

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