2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!

Android 14 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesi bir bir firmalar tarafından açıklanmaya devam ediyor. Dünyanın ne çok akıllı telefon satan markalarının başında gelen Samsung ise çok sayıda telefonuna güncelleme desteği vereceğini açıklarken 2020 ve öncesi telefon modellerine sahip kullanıcısını üzecek o haberi açıkladı. En son Android güncellemesini telefonuna yüklemek isteyenlerin 2021 yılı ve sonrasında üretilmiş Samsung akıllı telefonlarla kendi cihazlarını değiştirmesi gerekiyor. İşte Android 14 güncellemesi almayacak Samsung telefon modelleri…

ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK SAMSUNG MODELLERİ!