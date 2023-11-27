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2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!

Samsung’dan kullanıcılarına üzücü haber geldi. Yeni güncelleme için hazırlık sürecinde olan Güney Koreli teknoloji bazı modellerine destek vermeyi keseceğini açıkladı. 2020 Model ve altı akıllı telefon modeline sahipseniz ne yazık ki yeni güncelleme desteğinden faydalanamayacaksınız. İşte Samsung’un desteği keserek geride bırakacağı o telefon modelleri...

Android 14 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesi bir bir firmalar tarafından açıklanmaya devam ediyor. Dünyanın ne çok akıllı telefon satan markalarının başında gelen Samsung ise çok sayıda telefonuna güncelleme desteği vereceğini açıklarken 2020 ve öncesi telefon modellerine sahip kullanıcısını üzecek o haberi açıkladı. En son Android güncellemesini telefonuna yüklemek isteyenlerin 2021 yılı ve sonrasında üretilmiş Samsung akıllı telefonlarla kendi cihazlarını değiştirmesi gerekiyor. İşte Android 14 güncellemesi almayacak Samsung telefon modelleri…

ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK SAMSUNG MODELLERİ!

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20/Note 20 Ultra

Galaxy Tab S7/S7+

Galaxy A51/A51 5G

Galaxy A71/A71 5G

Galaxy Z Flip/Galaxy Z Flip 5G

ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK İLK MODELLER

Galaxy S23,

Galaxy S23 Plus,

Galaxy S23 Ultra,

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus,

Galaxy S22 Ultra,

Galaxy Z Fold5,

Galaxy Z Flip5,

Galaxy A53 5G,

Galaxy A33 5G,

Galaxy A24,

Galaxy A34 5G,

Galaxy A54 5G

Galaxy A13

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