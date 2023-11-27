2020 ve daha eski modeller için Samsung’dan kötü haber! Desteği kesece: Android 14 bekleyenlerin telefonları yenilemesi gerekecek!
Samsung’dan kullanıcılarına üzücü haber geldi. Yeni güncelleme için hazırlık sürecinde olan Güney Koreli teknoloji bazı modellerine destek vermeyi keseceğini açıkladı. 2020 Model ve altı akıllı telefon modeline sahipseniz ne yazık ki yeni güncelleme desteğinden faydalanamayacaksınız. İşte Samsung’un desteği keserek geride bırakacağı o telefon modelleri...
Android 14 güncellemesi alacak telefon modellerinin listesi bir bir firmalar tarafından açıklanmaya devam ediyor. Dünyanın ne çok akıllı telefon satan markalarının başında gelen Samsung ise çok sayıda telefonuna güncelleme desteği vereceğini açıklarken 2020 ve öncesi telefon modellerine sahip kullanıcısını üzecek o haberi açıkladı. En son Android güncellemesini telefonuna yüklemek isteyenlerin 2021 yılı ve sonrasında üretilmiş Samsung akıllı telefonlarla kendi cihazlarını değiştirmesi gerekiyor. İşte Android 14 güncellemesi almayacak Samsung telefon modelleri…
ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİ ALAMAYACAK SAMSUNG MODELLERİ!
Galaxy S20/S20+/S20 Ultra
Galaxy S20 FE
Galaxy A71/A71 5G
Galaxy Z Flip/Galaxy Z Flip 5G
ANDROİD 14 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK İLK MODELLER
Galaxy S23,
Galaxy A34 5G,
Galaxy A54 5G
Galaxy A13
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