WhatsApp kararını verdi; Yarından itibaren kullanamayacaksınız! İşte fişi çekilenler...
WhatsApp, kullanıcılarına bazı eski telefon modellerinde desteğini kesmeye başlayacağını bildirdi. Dünya genelinde aylık olarak 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, teknolojik gelişmeler ve güvenlik konuları göz önüne alınarak bazı eski telefonlarda artık çalışmayacak. Ana şirketi Meta, 24 Ekim itibariyle hangi telefon modellerinin WhatsApp için destek dışı bırakılacağını açıkladı. İşte fişi çekilen modeller...
WhatsApp, 24 Ekim itibarıyla bazı telefon modellerinde desteğini sonlandıracağını açıkladı. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve daha güvenli bir hizmet sunmak amacıyla zaman zaman eski cihazlarla uyumunu kesme kararı alıyor. Bu nedenle, WhatsApp'ı kullananlar, belirtilen tarihten itibaren belirli telefon modelleriyle artık uygulamayı kullanamayacaklar. WhatsApp kullanıcıları, telefonlarının uyumluluğunu kontrol etmeleri ve gerektiğinde güncelleme yapmaları önemlidir.
İŞTE FİŞİ ÇEKİLEN MODELLER
24 Ekim'den itibaren WhatsApp'ın desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu. Buna göre WhatsApp, Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak. Hangi marka olursa olsun halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran bütün Android cihazları etkileyecek.
Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi cihazların artık Whatsapp desteği verilmeyecek.
Bu değişiklik markadan bağımsız olarak, halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran tüm Android cihazları etkileyecek.
Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 gibi bir dönemin popüler amiral gemisi cihazları, resmi Android 6 Marshmallow güncellemesini aldıklarından, bu WhatsApp güncellemesinden etkilenmeyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- WhatsApp kararını verdi; Yarından itibaren kullanamayacaksınız! İşte fişi çekilenler...
- 4A, 4B'liye 2024'te %68'lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne kadar, zam gelecek mi 2024?
- Bayern Münih maçına saatler kala Galatasaray'a 15 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
- B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! Detaylar belli oldu! 125 cc'nin altındaki tüm araçlar...
- 150 bin TL evlilik kredisi yaş sınırı var mı? 150.000 TL 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi başvuru şartları, ödeme planı son durum 2023!
- Dilan Polat son durum ne, neden yargılanıyor? Dilan Polat ve eşi Engin Polat kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?
- 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: 5 bin TL emekli bayram ikramiyesinin tarihi netleşti! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ödeme günleri...
- BEKÇİLİK PA sonuç ekranı "www.pa.edu.tr"! 23 Ekim 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!
- 1.20 konut kredisi hesaplandı! OVP ile ilk defa ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi başvuru şartları 2023! Vade sayısı, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Özdebir TYT deneme cevap anahtarı 2023-2024! ÖZDEBİR TÜRKİYE GENELİ TYT sonuçları ve cevap anahtarı açıklandı mı?