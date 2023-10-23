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WhatsApp kararını verdi; Yarından itibaren kullanamayacaksınız! İşte fişi çekilenler...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023
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WhatsApp kararını verdi; Yarından itibaren kullanamayacaksınız! İşte fişi çekilenler...

WhatsApp, kullanıcılarına bazı eski telefon modellerinde desteğini kesmeye başlayacağını bildirdi. Dünya genelinde aylık olarak 1 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, teknolojik gelişmeler ve güvenlik konuları göz önüne alınarak bazı eski telefonlarda artık çalışmayacak. Ana şirketi Meta, 24 Ekim itibariyle hangi telefon modellerinin WhatsApp için destek dışı bırakılacağını açıkladı. İşte fişi çekilen modeller...

WhatsApp, 24 Ekim itibarıyla bazı telefon modellerinde desteğini sonlandıracağını açıkladı. Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve daha güvenli bir hizmet sunmak amacıyla zaman zaman eski cihazlarla uyumunu kesme kararı alıyor. Bu nedenle, WhatsApp'ı kullananlar, belirtilen tarihten itibaren belirli telefon modelleriyle artık uygulamayı kullanamayacaklar. WhatsApp kullanıcıları, telefonlarının uyumluluğunu kontrol etmeleri ve gerektiğinde güncelleme yapmaları önemlidir.

İŞTE FİŞİ ÇEKİLEN MODELLER

24 Ekim'den itibaren WhatsApp'ın desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu. Buna göre WhatsApp, Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak. Hangi marka olursa olsun halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran bütün Android cihazları etkileyecek.

Google Nexus 7, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro ve HTC One gibi cihazların artık Whatsapp desteği verilmeyecek.

Bu değişiklik markadan bağımsız olarak, halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran tüm Android cihazları etkileyecek.

Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 gibi bir dönemin popüler amiral gemisi cihazları, resmi Android 6 Marshmallow güncellemesini aldıklarından, bu WhatsApp güncellemesinden etkilenmeyecek.

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