WhatsApp kararını verdi; Yarından itibaren kullanamayacaksınız! İşte fişi çekilenler...

İŞTE FİŞİ ÇEKİLEN MODELLER

24 Ekim'den itibaren WhatsApp'ın desteğini keseceği telefon modelleri belli oldu. Buna göre WhatsApp, Android 5.0 ve Google mobil işletim daha sisteminin eski sürümlerinde kullanılamayacak. Hangi marka olursa olsun halen Android 5.0 Lollipop veya daha eski sürümleri çalıştıran bütün Android cihazları etkileyecek.