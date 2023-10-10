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Dünyanın en hızlı Android telefon modelleri belli oldu! Liste de herkesçe bilinen o popüler modeller yer almıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Dünyanın en hızlı Android telefon modelleri belli oldu! Liste de herkesçe bilinen o popüler modeller yer almıyor

Dünyanın en hızlı telefon modelleri AnTuTu tarafından paylaşıldı. Bütçe dostu performanslı telefon modellerinin listesini de paylaşan platforma göre en hızlı telefon uygun fiyatlı cihaz Realme GT Neo5 SE, en performanslı cihazın ise 1.662.767 puan alan OnePlus Ace 2 Pro olduğunu açıkladı. İşte listede yer alan telefon modelleri…

Akıllı telefon üreticileri arasında kıyasıya yarış devam ediyor. Etkileyici tasarıma sahip akıllı telefonlarda en dikkat çekici detayların başında cihazın işlemci performansı yani hızı ve gücü en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kullanıcı artık genellikle cihazı almadan önce performans detaylarını inceleyerek araştırıyor. Akabinde bütçesine göre en performanslı cihazı satın alarak kullanmaya başlıyor. 2023 Eylül ayı itibari ile en hızlı Android telefon modellerinin listesi AnTuTu tarafından paylaşıldı. İşte en hızlı telefonlar ve uygun ve hızlı telefon modelleri

EN HIZLI ANDROİD TELEFON MODELLERİ

1) OnePlus Ace 2 Pro

2) Vivo iQOO 11S


3) Red Magic 8S Pro+

4) iQOO 11 Pro

5) Vivo X90 Pro+

6) Realme GT5

7) Oppo Find X6 Pro

8) OnePlus 11

9) Xiaomi 13 Ultra

10) iQOO Neo 8 Pro

EN HIZLI VE UYGUN FİYATLI ANDROİD TELEFON MODELLERİ

1) Realme GT Neo5 SE

2) Redmi Note 12 Turbo

3) iQOO Z8

4) iQOO Neo 7 SE

5) Vivo S17 Pro

6) Oppo Reno 10 Pro 5G

7) OnePlus Ace Racing edition

8) Redmi K60E

9) Xiaomi Civi 3

10) Redmi Note 12T Pro

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