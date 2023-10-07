Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Çalışır? Deprem Uyarısı nasıl açılır? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi nedir?
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA
Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı.
Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.
GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.
ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA
*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.
*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.
Not:Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaybettiğiniz dişlerin yenisinin çıkması mümkün olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı
- Sararan derz aralarını çitileme derdine son! Kar gibi beyazlayacak! Yarım fincan ekleyip karıştırın!
- Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!
- CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara'yı seçti?
- 1 gramı tam 5.000 TL değerinde! Mantar toplarken gözlerine inanamadı! Yere kımıl kımıl saçılmıştı!
- Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!
- Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 6 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Elenen yarışmacı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...
- GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ! Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...
- Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik alım sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?