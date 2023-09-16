iOS 17 güncellemesi ne zaman gelecek? iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modellerinin tam listesi
Apple’ın en yeni işletim sistemi olan iOS 17 güncellemesini alacak telefon modelleri ve güncellemenin yayınlanacağı tarih belli oldu. Apple her yıl olduğu gibi tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi ile en yeni işletim sistemini buluşturuyor. Lakin bazı modellerinde fişini çekiyor. İşte iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri…
Apple 12 Eylül tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi yeni cihazla birlikte en yeni işletim sistemini de kullanıcılarını beğenisine sunan Apple, bu yıl iOS 17 işletim sistemini hayranlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Apple'ın en yeni telefonu en son piyasaya sürülen işletim sistemi ile geliyor. Lakin beraberinde Apple bazı modelleri içinde güncelleme hizmeti sunmayı bırakıyor. Hal böyle olunca iPhone kullanıcıları da her yıl olduğu gibi Apple'ın kendi cihazına hizmet vermeyi bırakıp bırakmadığını merak ediyor.İşte iOS 17 güncellemesi alacak modellerin tam listesi…
iOS 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ (TAM LİSTE)
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)
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