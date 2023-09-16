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iOS 17 güncellemesi ne zaman gelecek? iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modellerinin tam listesi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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iOS 17 güncellemesi ne zaman gelecek? iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modellerinin tam listesi

Apple’ın en yeni işletim sistemi olan iOS 17 güncellemesini alacak telefon modelleri ve güncellemenin yayınlanacağı tarih belli oldu. Apple her yıl olduğu gibi tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi ile en yeni işletim sistemini buluşturuyor. Lakin bazı modellerinde fişini çekiyor. İşte iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri…

Apple 12 Eylül tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 modellerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Her yıl olduğu gibi yeni cihazla birlikte en yeni işletim sistemini de kullanıcılarını beğenisine sunan Apple, bu yıl iOS 17 işletim sistemini hayranlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Apple'ın en yeni telefonu en son piyasaya sürülen işletim sistemi ile geliyor. Lakin beraberinde Apple bazı modelleri içinde güncelleme hizmeti sunmayı bırakıyor. Hal böyle olunca iPhone kullanıcıları da her yıl olduğu gibi Apple'ın kendi cihazına hizmet vermeyi bırakıp bırakmadığını merak ediyor.İşte iOS 17 güncellemesi alacak modellerin tam listesi…

iOS 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ (TAM LİSTE)

- iPhone 15

- iPhone 15 Plus

- iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Pro Max

- iPhone 14

- iPhone 14 Plus

- iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Pro Max

- iPhone 13

- iPhone 13 mini

- iPhone 13 Pro

- iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12

- iPhone 12 mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone SE (2. nesil veya daha yeni)

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