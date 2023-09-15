iPhone 15 serisi Türkiye servis ücret bedelleri: Pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarları servis ücreti ne kadar?

Apple'ın iPhone modelleri ülkemizde en pahalıya satışa sunulan telefon modellerinin başında yerini alıyor. Bilindiği üzere 12 Eylül günü Apple, en yeni amiral gemisi iPhone 15 ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi. ABD'li teknoloji devinin ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı iPhone 15 modeli 49 bin 999 TL'den satışa sunuluyor. Hal böyle olunca firma cihazında kullanıcı kaynaklı bir sorun oluştuğunda aynı pahalılıkta can yakmaya devam ediyor. İşte iPhone 15 ilesinin pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, çatlak ekran ve arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarlar için sizden talep ettiği ücretler….

2023 iPHONE 15 SERVİS ÜCRET BEDELLERİ