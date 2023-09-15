16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri iPhone 15 serisi Türkiye servis ücret bedelleri: Pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarları servis ücreti ne kadar?

iPhone 15 serisi Türkiye servis ücret bedelleri: Pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarları servis ücreti ne kadar?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
ABONE OL
iPhone 15 serisi Türkiye servis ücret bedelleri: Pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarları servis ücreti ne kadar?

Fiyatı ile adından oldukça söz ettiren iPhone 15 ailesinin servis ücret bedelleri belli oldu. Cihaz fiyatlarına kıyasla servis tarafında da kullanıcılarının canını yakan Apple, pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, çatlak ekran ve arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarlar şeklin güncel servis ücretlerini paylaştı.

Apple'ın iPhone modelleri ülkemizde en pahalıya satışa sunulan telefon modellerinin başında yerini alıyor. Bilindiği üzere 12 Eylül günü Apple, en yeni amiral gemisi iPhone 15 ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi. ABD'li teknoloji devinin ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı iPhone 15 modeli 49 bin 999 TL'den satışa sunuluyor. Hal böyle olunca firma cihazında kullanıcı kaynaklı bir sorun oluştuğunda aynı pahalılıkta can yakmaya devam ediyor. İşte iPhone 15 ilesinin pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, çatlak ekran ve arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarlar için sizden talep ettiği ücretler….

2023 iPHONE 15 SERVİS ÜCRET BEDELLERİ

Apple'ın iPhone 15 ailesi için açıkladığı pil değişim ücretleri;

- iPhone 15 Pro Max: 3.152 TL

- iPhone 15 Pro: 3.152 TL

- iPhone 15 Plus: 3.152 TL

- iPhone 15: 3.152 TL

Apple'ın iPhone 15 ailesi için açıkladığı Çatlak Ekran (Yalnızca Ön) ücretleri;

- iPhone 15 Pro Max: 14.592 TL

- iPhone 15 Pro: 11.907 TL

- iPhone 15 Plus: 11.907 TL

- iPhone 15: 10.168 TL

Apple'ın iPhone 15 ailesi için açıkladığı Arka Cam Hasarı ücretleri;

- iPhone 15 Pro Max: 6.731 TL

- iPhone 15 Pro: 5.816 TL

- iPhone 15 Plus: 6.731 TL

- iPhone 15: 5.816 TL

Apple'ın iPhone 15 ailesi için açıkladığı Çatlak Ekran ve Arka Cam Hasarı ücretleri;

- iPhone 15 Pro Max: 17.999 TL

- iPhone 15 Pro: 15.499 TL

- iPhone 15 Plus: 16.499 TL

- iPhone 15: 14.499 TL

Apple'ın iPhone 15 ailesi için açıkladığı Arka Kamera ücretleri;

- iPhone 15 Pro Max: 9.375 TL

- iPhone 15 Pro: 8.399 TL

- iPhone 15 Plus: 5.877 TL

- iPhone 15: 5.877 TL

Apple'ın iPhone 15 ailesi için açıkladığı Diğer Hasarlar ücretleri;

- iPhone 15 Pro Max: 39.396 TL

- iPhone 15 Pro: 37.219 TL

- iPhone 15 Plus: 32.084 TL

- iPhone 15: 29.704 TL

Bu aşamada Apple, nihai servis ücretini belirlemek için servis kapsamınızı kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA