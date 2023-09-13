Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…
Apple’dan beklenmedik indirim! iPhone 15 ailesinin tanıtımını gerçekleştiren Apple, eski seri iPhone modellerinde indirime gitti. İşte fiyatı düşürülen iPhone modelleri ve güncel fiyatları…
Apple'dan iPhone 15 tanıtımı sonrası eski modellere beklenmedik bir şekilde indirim geldi. 12 Eylül akşamı Apple, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max'in tasarım ve donanım özelliklerinin yanı sıra tüm cihazların Türkiye fiyatını da açıkladı. Uzun süredir dolar kurunda yaşanan artış nedeni ile tüm modellerinde fiyat artışı yapan Apple, dolar kurunda yaşanan gerileme ve cihazları piyasaya sürmesi ile birlikte eski giriş seviye cihazlarında neredeyse 5 bin TL'ye yakın indirim uyguladı. İşte indirim sonrası iPhone modellerinin güncel fiyatları…
APPLE TARAFINDAN FİYATI DÜŞÜRÜLEN iPHONE MODELERİ VE YENİ FİYATLARI
İşte iPhone 15 tanıtımı sonrası indirim gelen iPhone modelleri ve fiyatları:
|ESKİ FİYAT
|YENİ FİYAT
|iPhone SE 256 GB
|31.016 TL
|30.999 TL
|iPhone 13 128 GB
|40.667 TL
|36.999 TL
|iPhone 13 256 GB
|44.745 TL
|40.999 TL
|iPhone 13 512 GB
|52.880 TL
|48.999 TL
|iPhone 14 128 GB
|48.304 TL
|43.999 TL
|iPhone 14 256 GB
|52.372 TL
|47.999 TL
|iPhone 14 512 GB
|60.507 TL
|55.999 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|53.389 TL
|49.999 TL
|iPhone 14 Plus 256 GB
|57.457 TL
|53.389 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|65.592 TL
|61.999 TL
iPHONE 15 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ
iPhone 15 fiyatları
iPhone 15 (128GB) – 49.999 TL
iPhone 15 (256GB) – 53.999 TL
iPhone 15 (512GB) – 61.999 TL
iPhone 15 Plus fiyatları
iPhone 15 Plus (128GB) – 56.999 TL
iPhone 15 Plus (256GB) – 60.999 TL
iPhone 15 Plus (512GB) – 68.999 TL
iPhone 15 Pro fiyatları
iPhone 15 Pro (128GB) – 64.999 TL
iPhone 15 Pro (256GB) – 68.999 TL
iPhone 15 Pro (512GB) – 76.999 TL
iPhone 15 Pro (1TB) – 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max fiyatları
iPhone 15 Pro Max (256GB) – 76.999 TL
iPhone 15 Pro Max (512GB) – 84.999 TL
iPhone 15 Pro Max (1TB) – 92.999 TL
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- Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…
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