Apple son dakika duyurdu! iPhone 15 çıktı mı, ne zaman çıkacak? iOS 17, Apple iPhone 15, Pro/Pro Max serisinin özellikleri, renkleri ve fiyatı...
"iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı teknoloji tutkunları tarafından araştırılıyor. Eylül ayına sayılı günler kala yeni iphone tanıtımının yapılacağı günü merak ediliyordu. Apple, yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı lansman tarihini resmi olarak duyurdu. İşte, Iphone 15 özellikleri ve fiyatı...
"iphone 15 ne zaman çıkacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılırken, Apple konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. Bu açıklamayla birlikte iPhone 15 tanıtım tarihi netleşmiş oldu. Bilindiği üzere ürünler tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkıyor. İşte, iPhone 15 Pro/Pro Max çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilenler...
IPHONE 15'İN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Apple, dün akşam yaptığı duyuruyla beraber iPhone 15 modellerinin lansman tarihini duyurdu. Yapılan duyuruya göre iPhone 15 modelleri 12 Eylül TSİ 10.00'da kullanıcılar ile buluşacak.
Apple, WWDC 2023'te birçok yeni cihazını tanıtmış ancak yeni iPhone cihazları ilgili bir bilgi vermemişti.
RENKLERİ BELLİ OLDU
iPhone 15/15 Plus'ın çıkış yapması beklenen renkleri ise şöyle;
-Siyah
-Yeşil
-Mavi
-Sarı
-Pembe
iOS 17 ÇIKIŞ TARİHİ
Apple dün akşam lansman tarihinin duyurusunun ardından iOS 17 Beta 8'i yayınladı. Muhtemelen beta kullanıcıları için son güncelleme olduğu tahmin edilirken iOS 17'nin tüm kullanıcılar için yayınlanma günü 18 Eylül olarak belirlendi.
PRO MODELLERİNİN RENKLERİ
iPhone 15 Pro modellerinin ise bu renklerde çıkış yapması bekleniyor;
-Uzay Grisi
-Gümüş
-Titan Grisi
-Koyu Mavi
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