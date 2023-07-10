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Yapay zeka mikrofon başında! Yemeksepeti’nin Podcast Serisi Aklımdaki Yarın'da Sıra Dışı Bir Konuk: ChatGPT

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Yapay zeka mikrofon başında! Yemeksepeti’nin Podcast Serisi Aklımdaki Yarın’da Sıra Dışı Bir Konuk: ChatGPT

Yemeksepeti’nin sürdürülebilirlik odaklı podcast serisi “Aklımdaki Yarın”, son dönemin popüler yapay zeka modeli ChatGPT’yi konuk etti. Bu özel bölümde, sürdürülebilirlik ve yapay zeka konularında kapsamlı bir röportaj gerçekleştirildi. ChatGPT'nin sürdürülebilirlik vurgusu, yapay zekanın çevre ve sürdürülebilirlik konularında nasıl bir rol oynayabileceği konusunda ilginç bir bakış açısı sundu.

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