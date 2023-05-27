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Eyüp Esen: Yapay zeka mobil uygulamaları hayatın bir çok alanında kolaylık sağlıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.05.2023
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Eyüp Esen: Yapay zeka mobil uygulamaları hayatın bir çok alanında kolaylık sağlıyor

Yapay zeka teknolojileri son yıllarda hızla gelişiyor ve mobil uygulamalar da bu trendi yakından takip ediyor. Gelecekte yapay zeka destekli mobil uygulamaların kullanımı, işletmeler için büyük bir fırsat sunuyor.

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