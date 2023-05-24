4000 TL trink hesabınıza yatacak! TİKTOK para kazanmanın yolunu açtı! Tek yapmanız gereken...

TİKTOK Türkiye kullanıcılarına para kazanmanın yolunu açtı. Kullanıcılarına sunulan bu özellik kısa bir süreye mahsus olarak video çekme ya da paylaşma gerektirmeden para kazanma imkanı sağlıyor. 4.000 TL'yi tek bir şey yaparak cebe indirin. Konuya ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte tek yapmanız gereken...

TİKTOK 4.000 TL DAĞITIYOR!

Çinli firma ByteDance tarafından geliştirilen TİKTOK video izleme ve paylaşım platformu hızla gelişmeye devam ediyor.