4000 TL trink hesabınıza yatacak! TİKTOK para kazanmanın yolunu açtı! Tek yapmanız gereken...
TİKTOK kullanıcıları video çekerek ya da canlı yayınlar aracılığıyla para kazanabiliyordu. Kısa süreli getirilen özellikle içerik üreticisi olmadan da para kazanabilirsiniz. 4.000 TL tutarındaki ödemeden yaralanmanız için yapmanız gerekenler oldukça basit. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
TİKTOK Türkiye kullanıcılarına para kazanmanın yolunu açtı. Kullanıcılarına sunulan bu özellik kısa bir süreye mahsus olarak video çekme ya da paylaşma gerektirmeden para kazanma imkanı sağlıyor. 4.000 TL'yi tek bir şey yaparak cebe indirin. Konuya ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte tek yapmanız gereken...
TİKTOK 4.000 TL DAĞITIYOR!
Çinli firma ByteDance tarafından geliştirilen TİKTOK video izleme ve paylaşım platformu hızla gelişmeye devam ediyor.
TikTok, Batılı ve Asyalılar arasında oldukça yaygın kullanılıyor. Değeri 75 milyar dolar olan TikTok, dünyanın en büyük özel start-up'ı olan Uber'i de koltuğundan ederek birinci sıraya çıktı.
Bir milyardan fazla kişi tarafından indirilen ve dünya çapında tanınan sosyal içerik platformu TİKTOK, Türkiye'deki kullanıcılarına video izlemesine ya da çekmesine gerek kalmadan para kazanmasının önünü açtı.
PARA KAZANMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER!
TİKTOK tarafından size iletilen kodu 10 arkadaşınızla paylaşmalı ve bu kişiler bu kod ile TİKTOK'a giriş yapmalılar. Böylece kişi başına 400 TL kazanarak toplamda 4.000 TL elde edebilirsiniz.
TİKTOK'un kısa süreli etkileşime açtığı para kazanma yöntemi için yapmanız gerekenler şu şekilde:
-TİKTOK uygulamasına girin ardından profil sayfanızın sol üst koşesindeki altın iconuna dokunun ya da video izlerken sol üst köşede çıkan TİKTOK ödülleri iconuna tıklayın!
-Yönlendirildiğiniz sayfadaki linki arkadaşlarınızla paylaşın.
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