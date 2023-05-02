Deprem Uyarısı nasıl açılır? Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Çalışır? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi nedir?
Deprem uyarı sistemi nasıl açılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ülkemiz her an deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülke. Bu sebeple depreme karşı neler yapabileceğimiz ve nasıl önlemler alınması gerektiği hayati bir öneme sahip. Akıllı telefon kullanıcıları için çok kritik özelliklerden biri olan deprem uyarı sistemi sıklıkla merak ediliyor. Peki deprem uyarısı nasıl açılır? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA
Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı.
Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.
GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.
ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA
*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.
*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.
Not:Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru gerekiyor mu? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları Mayıs ayında açıklanacak mı?
- Şevval ayı orucu ne zaman başlar, kaç gün tutulur? Şevval ayı orucuna nasıl niyet edilir?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK Nisan ayı rakamları yarın açıklanır mı? TEFE - TÜFE - Kira artış oranı...
- MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?
- Veda Mektubu 1 Mayıs var mı, yok mu? Veda Mektubu bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! %45 ek zam - %15 Refah payı + 12.500 TL maaş talebi! Kamu işçilerine zam...
- Mayıs ayında talihi dönecek burçlar! Cepleri bayram edecek, para üstüne para gelecek! Zengin olacak burçlar...
- Bedava doğalgaz bu ay mı, ne zaman geçerli olacak? Doğalgaz faturası ne zaman ücretsiz olacak?
- 2000 sonrası kademeli emeklilik son dakika açıklaması geldi mi? 2000 sonrasına kademeli emeklilik var mı, olacak mı?
- EYT 3600 - 4500 gün prim hesabı NETLEŞTİ! 1999 - 2000 - 2001 s. girişliler dikkat! 1800 günlük prim eşitlenecek! Staj ve çıraklık sigorta başlangıç...
- AÖL SINAV SONUÇLARI açıklandı mı 2023? MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? aol.meb.gov.tr