Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Çalışır? Deprem Uyarısı nasıl açılır? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi nedir?
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA
Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı.
Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.
GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.
ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA
*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.
*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.
Not:Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi oyuncu evine gelen misafirlerin aynanın karşısına geçip hayali Oscar konuşması yapması için Oscar ödülünün evinin banyosunda durduğunu söylemiştir?
- 1990 yapımı "Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni" filminin afişinde, başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?
- 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
- "Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır" anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
- 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
- Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanacak?
- AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 16 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! SSK, Bağkur'luya 9.000 TL maaş + seyyanen artış! 1 Mayıs işaret edildi! 7.500 - 8.000 - 8.500 TL maaş alanlar...
- Beşiktaş - Galatasaray canlı maç izle! BJK - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! Şampiyonluk düğümü çözülüyor
- Mayıs ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Mayıs ayı aile sosyal yardım paraları yattı mı?
- MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DİB-MBSTS bugün açıklanacak mı, saat kaçta?
- EYT kademeli emeklilik yaş tablosu şekillendi! 2008 - 2009 -2010 sigorta girişliler dikkat! 5 yıl erken emekli edecek! 900 gün indirim, 4500 prim günü...