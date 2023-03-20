Deprem Uyarısı nasıl açılır? Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Çalışır? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi nedir?
Deprem uyarı sistemi nasıl açılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ülkemiz her an deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülke. Bu sebeple depreme karşı neler yapabileceğimiz ve nasıl önlemler alınması gerektiği hayati bir öneme sahip. Akıllı telefon kullanıcıları için çok kritik özelliklerden biri olan deprem uyarı sistemi sıklıkla merak ediliyor. Peki deprem uyarısı nasıl açılır? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA
Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı.
Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.
GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.
ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA
*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.
*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.
Not:Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz
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