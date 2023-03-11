Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Çalışır? Deprem Uyarısı nasıl açılır? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi nedir?
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA
Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı.
Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.
GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.
ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA
*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.
*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.
Not:Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fındık fiyatları değişti! Mart 2023 fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi🌰
- Yalı Çapkını 24.bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 24.bölüm fragman yayınlandı mı? Ferit'in planları...
- İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi deprem kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli bugünkü depremler
- TOKİ Arsa deprem bölgesi kura çekiliş sonuçları açıklandı! Müstakil ve müşterek İSİM LİSTESİ! Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa...
- Ateş Kuşları 7.BÖLÜM CANLI İZLE ATV! Ateş Kuşları yeni bölüm full tek parça izle!
- Yalı Çapkını 23.bölüm full HD CANLI İZLE! 10 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm canlı yayın tek parça izle!
- Deprem bölgesi sağlık personeli atamaları ne zaman? Yer değişikliği kurası hangi tarihte yapılacak? Fahrettin Koca son dakika açıkladı!
- Mart ayı emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak? Emekli ve memur maaşları ödeme takvimi 2023!
- Kızılcık Şerbeti Nursema öldü mü? Ceren Yalazoğlu diziden ayrılıyor mu? Son sahne izleyicileri şoke etti!
- Sapık Sinan öldü mü, yaşıyor mu? Sinan Sardoğan'a ne oldu? Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
- Emeklilikte kadın - erkek tablosu hesaplandı! İlk işe giriş tarihi 1999, 2000 arası ve 2008 sonrası olanlar dikkat! 42-43-44-45-48 yaşla emeklilik...
- AİLE 2.BÖLÜM ne zaman? Aile dizisi 2.bölüm fragmanı çıktı mı, nereden izlenir?