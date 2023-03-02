Deprem Uyarısı nasıl açılır? Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Çalışır? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi nedir?
Deprem uyarı sistemi nasıl açılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ülkemiz her an deprem tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülke. Bu sebeple depreme karşı neler yapabileceğimiz ve nasıl önlemler alınması gerektiği hayati bir öneme sahip. Akıllı telefon kullanıcıları için çok kritik özelliklerden biri olan deprem uyarı sistemi sıklıkla merak ediliyor. Peki deprem uyarısı nasıl açılır? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
Aktif fay hatları sebebiyle Türkiye deprem gerçekliğiyle baş başa olan bir ülkedir. Bu sebeple vatandaşlar olası bir deprem felaketine karşı alınabilecek önlemleri sıklıkla araştırıyor. Arama motorlarında "Deprem uyarı sistemi nasıl açılır?", "Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte deprem uyarı sistemi ile ilgili detaylar...
GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA
Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.
GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.
ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA
*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.
*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.
Not:Bölgenizdeki tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
- Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
- GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 1 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
- HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?
- Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU
- EYT YÜKSEK MAAŞ HESABI 2023 | 4A, 4B, 4C’ye 5.811-12.389 TL MAAŞ + 2.200 TL ikramiye! Nisan’da cepler dolacak!
- EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 1 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI