WhatsApp'a öyle bir özellik geliyor ki görenin ağzı açık kaldı! Resmen rakiplerine taş çıkartacak! Artık tek tuşla...
WhatsApp heyecanlandıran yeni gelişmesiyle birlikte kullanıcılarının karşısına çıktı. Topluluklar adı altında yeni özelliğini duyuran WhatsApp uygulaması 5 bin kişilik duyuru gruplarına izin verecek. Henüz ülkemizde kullanıma açılmayan bu özellikle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
WhatsApp heyecanlandıran yeni gelişmesiyle birlikte kullanıcılarının karşısına çıktı. Topluluklar adı altında yeni özelliğini duyuran WhatsApp uygulaması 5 bin kişilik duyuru gruplarına izin verecek. Henüz ülkemizde kullanıma açılmayan bu özellikle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
TOPLULUK DUYURU GRUBU NEDİR?
Topluluk duyuru grubu, yöneticilerin duyuru grubundaki tüm topluluk üyelerine duyurular ve başka ilgili mesajlar yayınlamasına olanak tanır. Duyuru grubuna yalnızca topluluk yöneticileri mesaj gönderebilir.
Gizlilik ayarlarını herkes tarafından gruplara eklenmelerine izin verecek şekilde düzenlemiş olan üyeler, katıldıkları toplulukların duyuru grubuna otomatik olarak eklenir. Üyeler toplulukta kaç katılımcı olduğunu görebilir ve duyuru grubuyla ilgili bildirimleri sessize alabilir.
ÜLKEMİZE GELDİ Mİ?
Bu özellik bir çok ülkede kullanıma açılmış olsa da henüz Türkiye'de gelmedi. Ne zaman geleceğine dair ise resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ÖZELLİKLERİ NELER?
*Duyuru grubunda 5000 adede kadar katılımcı yer alabilir.
*Duyuru grubundan ayrılan kullanıcılar, topluluğun üyesi olarak kalmaya devam edebilir.
*Duyuru grubundaki herkes gruptaki toplam katılımcı sayısını görüntüleyebilir ancak duyuru grubundaki katılımcıların tümünü yalnızca topluluk yöneticileri görebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 25-26 Şubat Evde Bakım Parası yatan iller! Zamlı evde bakım maaşı YATTI mı, ne zaman yatacak 2023? e-Devlet sorgulama!
- Niğde deprem bölgesi mi, kaçıncı derece? Niğde hangi fay hattı üzerinde? İşte riskli ilçeler...
- 100 bin TL destek ne zaman ödenecek? 100 BİN TL nakit destek kimlere verilecek, şartları neler?
- Niğde deprem son dakika! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER
- TOKİ para iadesi nasıl, nereden alınır? Başvurusu reddedilenlerin 500 TL iadesi ne zaman? Ziraat Bankası, Halkbank iade sorgulama
- Gönül Dağı 86.bölüm yayınlandı mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT1 yayın akışı
- İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Bugün Marmara'da deprem mi oldu, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler listesi
- EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!
- ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU 2023 | Deprem bölgesi öğretmen tayin hakkı başvurusu ne zaman? MEB Yer değiştirme kontenjanları...
- Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Konyaspor muhtemel 11'ler...ERTELEME MAÇLARI
- 3+1 2+1 TOKİ depremzede konut BAŞVURU | Deprem TOKİ evleri ücretsiz mi? Hangi ile kaç konut inşa edilecek? 85-105 METREKARE...
- Malatya Pütürge korkutan deprem! Konya, Sivas, Malatya deprem mi oldu? Şiddeti kaç? Son Dakika