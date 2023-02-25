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Resmen rakiplerine taş çıkartacak! WhatsApp'a öyle bir özellik geliyor ki görenin ağzı açık kaldı! Artık tek tuşla...

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Resmen rakiplerine taş çıkartacak! WhatsApp’a öyle bir özellik geliyor ki görenin ağzı açık kaldı! Artık tek tuşla...

Dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaşan WhatsApp uygulaması yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıktı. Topluluk duyuru grubu olarak şekillenen yeni özellikle birlikte kullanıcılar tek tuşla binlerce kişiye ulaşabilecek. Topluluk gruplarında bir takım özellikler bulunmaktadır. Mesela 5000 kişiye ulaşabilen gruplara sadece yöneticiler mesaj atabilmektedir. İşte WhatsApp'ın yeni özelliğine dair detaylar...

WhatsApp heyecanlandıran yeni gelişmesiyle birlikte kullanıcılarının karşısına çıktı. Topluluklar adı altında yeni özelliğini duyuran WhatsApp uygulaması 5 bin kişilik duyuru gruplarına izin verecek. Henüz ülkemizde kullanıma açılmayan bu özellikle ilgili detaylar merak ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

TOPLULUK DUYURU GRUBU NEDİR?

Topluluk duyuru grubu, yöneticilerin duyuru grubundaki tüm topluluk üyelerine duyurular ve başka ilgili mesajlar yayınlamasına olanak tanır. Duyuru grubuna yalnızca topluluk yöneticileri mesaj gönderebilir.

Gizlilik ayarlarını herkes tarafından gruplara eklenmelerine izin verecek şekilde düzenlemiş olan üyeler, katıldıkları toplulukların duyuru grubuna otomatik olarak eklenir. Üyeler toplulukta kaç katılımcı olduğunu görebilir ve duyuru grubuyla ilgili bildirimleri sessize alabilir.

ÜLKEMİZE GELDİ Mİ?

Bu özellik bir çok ülkede kullanıma açılmış olsa da henüz Türkiye'de gelmedi. Ne zaman geleceğine dair ise resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÖZELLİKLERİ NELER?

*Duyuru grubunda 5000 adede kadar katılımcı yer alabilir.

*Duyuru grubundan ayrılan kullanıcılar, topluluğun üyesi olarak kalmaya devam edebilir.

*Duyuru grubundaki herkes gruptaki toplam katılımcı sayısını görüntüleyebilir ancak duyuru grubundaki katılımcıların tümünü yalnızca topluluk yöneticileri görebilir.

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