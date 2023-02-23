Resmen rakiplerine taş çıkartacak! WhatsApp’a öyle bir özellik geliyor ki görenin ağzı açık kaldı! Artık tek tuşla...

ÜLKEMİZE GELDİ Mİ?

Bu özellik bir çok ülkede kullanıma açılmış olsa da henüz Türkiye'de gelmedi. Ne zaman geleceğine dair ise resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.