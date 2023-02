"The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin önümüzdeki hafta Pazar gecesi yayınlanması gereken beşinci bölümünün yayın günü ise değiştirildi. HBO yeni bölümün iki gün erken yayınlanacağını açıkladı. Peki, The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı? Yayın tarihi değişti...