The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı? Yayın tarihi değişti...
"The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. HBO'nun yeni hit dizisi "The Last of Us" son olarak dördüncü bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin önümüzdeki hafta Pazar gecesi yayınlanması gereken beşinci bölümünün yayın günü ise değiştirildi. Peki, The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı? Yayın tarihi değişti...
"The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin önümüzdeki hafta Pazar gecesi yayınlanması gereken beşinci bölümünün yayın günü ise değiştirildi. HBO yeni bölümün iki gün erken yayınlanacağını açıkladı. Peki, The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı? Yayın tarihi değişti...
HBO'nun yeni hit dizisi "The Last of Us" son olarak dördüncü bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizinin önümüzdeki hafta Pazar gecesi yayınlanması gereken beşinci bölümünün yayın günü ise değiştirildi. HBO yeni bölümün iki gün erken yayınlanacağını açıkladı.
Dizinin yayınlanması gereken 12 Şubat Pazar günü Amerika'da Super Bowl LVII yayını olacak ve HBO dizinin bu büyük etkinlikle çakışmasını istemiyor. Dolayısıyla 5. bölüm 10 Şubat Cuma gecesi (Türkiye saatiyle Cumartesi sabahı) yayınlanacak.
Dördüncü ve beşinci bölümler bir şekilde birbirine bağlı olduğu için kanalın bu kararı hikaye açısından da mantıklı. Oyunun "Pittsburgh" ve "The Suburbs" bölümlerini harmanlayan dizi, Missouri'deki Kansas City'e geçiyor ve ve FEDRA'nın yerine, Melanie Lynskey'in canlandırdığı Kathleen karakterinin öncülüğündeki bir isyankar grup olan Avcılar'ı konu alıyor.
Bununla birlikte, yaklaşan 5. bölümde, her iki oyuncunun da daha fazla devreye girmesiyle birlikte, oyunların Henry ve Sam karakterlerini hikayeye dahil ediyorlar. Dördüncü bölümde, oyunlarda Joel'in erkek kardeşi Tommy'yi seslendiren Jeffrey Pierce'ın canlandırdığı yeni karakter Perry de yer aldı.
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