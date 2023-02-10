The Last of Us 5. bölüm ne zaman yayınlanacak? The Last of Us 5. bölüm tarihi açıklandı mı? Yayın tarihi değişti...

Dördüncü ve beşinci bölümler bir şekilde birbirine bağlı olduğu için kanalın bu kararı hikaye açısından da mantıklı. Oyunun "Pittsburgh" ve "The Suburbs" bölümlerini harmanlayan dizi, Missouri'deki Kansas City'e geçiyor ve ve FEDRA'nın yerine, Melanie Lynskey'in canlandırdığı Kathleen karakterinin öncülüğündeki bir isyankar grup olan Avcılar'ı konu alıyor.