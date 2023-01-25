Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Google depremi önceden haber veriyor mu? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi açma nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?
Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir sorusunun cevabı hızla araştırılmaya başlandı. 25 Ocak Çarşamba günü Muğla'da meydana gelen depremi 1-2 dakika öncesinde kullanıcılarına önceden haber veren Google deprem sistemi ile ilgili detaylar merak ediliyor.
Google Android Deprem Uyarı Sistemi Muğla'da meydana gelen depremle birlikte merak edilmeye başlandı. Doğu Akdeniz'de 25 Ocak Çarşamba günü meydana gelen depremi pek çok kullanıcı telefonlarına gelen uyarı sistemiyle birlikte 1-2 dakika öncesinde öğrendi. Peki Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? İOS, iPhone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ HAKKINDA
Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Android Deprem Uyarı Sistemi'ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.
GOOGLE, ANDROİD, IOS DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Akıllı telefonlar, bulunduğu konum ve yakın çevrede 4,5 ve üzeri şiddetinde deprem olduğunda uyarı gönderebiliyor. Sadece Android cihazlarda kullanılan bu özellik, android cihazların mini sismometreler haline gelerek dünyanın en büyük mobil deprem algılama ağını oluşturmasıyla kullanıcılarına depremi saniyeler önce haber verebiliyor. Sistem, sarsıntı olduğunda güvenli bir yer aramanıza yardımcı olmak için kullanıcıyı uyarırken sarsıntı bittiğinde ise bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair ipuçları veriyor.
ADIM ADIM ACİL DURUM UYARISI AÇMA
*Uyarıları alabilmek için kablosuz bağlantıyı veya veri bağlantısını açmış olmanız gerekir.
*Telefonunuzun Ayarlar uygulamasında 'Güvenlik ve acil durum ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Güvenlik ve acil durum seçeneğini bulamazsanız Konum ardından Gelişmiş ardından Deprem uyarıları'na dokunun.
*Eğer Güvenlik ve Acil Durum butonunun içeriğinde Deprem Uyarıları yoksa sağ üstte bulunan büyüteç dimgesine deprem uyarıları yazabilirsiniz.
*Deprem uyarıları'nı açın veya kapatın.
DOĞU AKDENİZ'DE DEPREM!
Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Doğu Akdeniz'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve çevresindeki illerden de hissedildi.
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- Google Android Deprem Uyarı Sistemi nedir? Google depremi önceden haber veriyor mu? İOS, iPhone... Deprem Uyarı sistemi açma nasıl yapılır? Nasıl kullanılır?
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