06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Mustafa Kara: Sosyal medyada etkili sonucun yolu reklamdan geçiyor

Mustafa Kara: Sosyal medyada etkili sonucun yolu reklamdan geçiyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
Mustafa Kara: Sosyal medyada etkili sonucun yolu reklamdan geçiyor

Yazılım ve sosyal medya alanında hem hizmet hem de eğitimler veren Mustafa Kara, “Sosyal medyada başarılı ve etkili sonuçların yolu doğru planlanmış dijital reklamlardan geçiyor” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA