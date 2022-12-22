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Casper’dan 2023 yılında teknoloji dünyasına damga vuracak 5 trend!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.12.2022
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Casper’dan 2023 yılında teknoloji dünyasına damga vuracak 5 trend!

21. yüzyıl özellikle teknoloji alanında son derece hızlı değişimlere ve gelişmelere sahne oldu. Neredeyse her gün yepyeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve bu durum daha güçlü teknolojik gelişmelerin önünü açıyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 2023 yılı ve sonrasında teknoloji dünyasını önemli ölçüde etkileyecek 5 trendi sıralıyor.

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