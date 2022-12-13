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Yeni Casper Excalibur G870 kullanıcılara modern tasarıma sahip güçlü bir bilgisayar sunuyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Yeni Casper Excalibur G870 kullanıcılara modern tasarıma sahip güçlü bir bilgisayar sunuyor

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, hem profesyoneller için hem de oyunda güce ihtiyaç duyanlar için Excalibur G870 dizüstü bilgisayarını duyurdu. 12. Nesil Intel işlemci ve Nvidia RTX 3060 ekran kartıyla gelen Casper Excalibur G870, dış yüzeyinden klavyesine, tuş yerleşiminden CNC kesimine kadar birçok özelliğiyle kullanıcıların kendini özel hissetmesini sağlıyor.

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