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Haberler Teknoloji Haberleri Casper Excalibur 12. nesil işlemcilere sahip gaming laptoplarıyla güç ve performansı yeniden tanımlıyor

Casper Excalibur 12. nesil işlemcilere sahip gaming laptoplarıyla güç ve performansı yeniden tanımlıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Casper Excalibur 12. nesil işlemcilere sahip gaming laptoplarıyla güç ve performansı yeniden tanımlıyor

Başlı başına kendine has bir kültürün yer edindiği oyun dünyasında bilgisayar en büyük gücü temsil ediyor. Rakiplerle her an mücadelede olan oyunseverlerin ihtiyaçlarının formülü ise güç, performans ve tasarımdan oluşuyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper da güç ve performans bilgisayarı Excalibur’un en güçlü işlemcilerle donatılan gaming laptopları ile oyunseverlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

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