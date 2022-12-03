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Esat Özcan: Şirketler trendleri yakından takip ediyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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Esat Özcan: Şirketler trendleri yakından takip ediyor

İzay Dijital kurucusu ve sosyal medya uzmanı Esat Özcan, pazarlamada sosyal medyanın önemini yorumladı: “Günümüz dünyasında geleneksel medya kanallarıyla rekabet mümkün değil. Şirketler de bunun farkında ve trendleri yakından takip ediyorlar.”

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