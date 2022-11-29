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Yeni Casper VIA F30 Plus 50 megapiksel kamerayla öne çıkıyor

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Yeni Casper VIA F30 Plus 50 megapiksel kamerayla öne çıkıyor

Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın en yeni telefonu VIA F30 Plus, 50 megapiksel kamerasıyla dikkat çekiyor. Trendlere ve teknoloji modasına uyum sağlayan yepyeni akıllı telefon Casper VIA F30 Plus, biri 50 MP olmak üzere 3 arka kamerasıyla kullanıcıların unutulmaz anlarında profesyonel fotoğraflar ve videolar çekebilmesi için geliştirildi. 12 GB’a kadar yükseltilebilen RAM ve 128GB dahili hafızasıyla binlerce fotoğraf ve videoyu depolama imkanı sunan Casper VIA F30 Plus, 5000 mAh bataryası sayesinde de gün boyu çekim yapmanızı sağlıyor. Üstelik Casper VIA F30 Plus, 6.5'' ekran boyutu ve 400 NIT ekran parlaklığı ile özlenen “o” anlar için sinematik görüntüleme sınırlarını zorluyor.

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