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Büyük yatırımla Mooxer Games ülkemizde!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.09.2022
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Büyük yatırımla Mooxer Games ülkemizde!

Mooxer Games şirketi 2020 yılında faaliyet göstererek, Avrupa’nın tanınan isimlerinden biri olmaya başladı. Türkiye’de de 2 milyondan fazla yatırım yaparak faaliyet alanını genişletiyor. CEO’su Şahin Yoğurtçu ve ekip arkadaşlarıyla birlikte şirket büyüme odaklı yeni yatırımlar için hazırlanıyor! Oyun severler ve yeni yatırımcılar heyecanlı!

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