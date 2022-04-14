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Ziyad Apaydın güvencesiyle oyun dünyasında Misali2

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Ziyad Apaydın güvencesiyle oyun dünyasında Misali2

Online bilgisayar oyuncularının ve rakiplerinin yakından takip ettiği Ziyad Apaydın, İstanbul’da online oyun kategorisinde yeniliklere yer veriyor! Türkiye’nin oyun motoru ve online oyun geliştiricisi olarak, ekibinin liderliğini sürdürüyor, mobil oyun severlere yeni bir hizmet sunuyor.

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