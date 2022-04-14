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Sosyal Medya Uzmanı Gökhan Tolu: Fenomen olmak çok zor bir şey değil

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Sosyal Medya Uzmanı Gökhan Tolu: Fenomen olmak çok zor bir şey değil

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs ile beraber dijitale olan ilginin yüzde 99 oranında arttığını ve 7’den 70’e herkesin fenomen olmak istediğini belirten Sosyal medya uzmanı Gökhan Tolu, “Koronavirüs dijital bağımlılığı arttırdığı gibi yenilikçi iş fikirlerinde önünü açmış bulundu.

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