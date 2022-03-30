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Dünya Şampiyonu cNed, thronmax markasını tercih etti!

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Dünya Şampiyonu cNed, thronmax markasını tercih etti!

Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma ile popüler mikrofon üreticisi Thronmax, cNed ve ekibi ile iş birliği gerçekleştirdi. Valorant Dünya Şampiyonu “Acend” takımı oyuncusu “cNed”, bundan sonra ki yayınlarına ve içeriklerine Thronmax markasının MDrill One Pro ürününü kullanarak devam edecek.

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